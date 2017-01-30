Maltepe Belediyesi'nden 326 Kadına Danışmanlık Hizmeti

Maltepe Belediyesi 2016 yılında 326 kadına danışmanlık desteği, 180 kadına girişimcilik, aşçılık ve pastacılık eğitimi ile 630 engelli öğrenciye hidroterapi ve 130 engelliye hipoterapi hizmeti verdi.



Maltepe Belediyesi Kadın, Aile ve Engelli Hizmetleri Müdürlüğü 2016 yılında, ailesinde şiddet gören ve sorunları bulunan 326 kadına, Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi Kadın Danışma Merkezi'nde danışmanlık hizmeti verdi. Yine çalışmalar kapsamında müdürlük, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde "Engelsiz Taksi Projesi"ni hayata geçirdi ve bin 375 engelli vatandaşa hizmet sundu. Akbank İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve Beyoğlu İş-Kur işbirliğiyle, 60 engelli vatandaşın işe alınması da sağlandı.



180 kadına ve 825 engelliye eğitim



Belediyeye bağlı Bahadır Erdoğdu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan çalışmalarla 195 engelli öğrenci, hipoterapi (at üzerinde terapi) ve 630 engelli öğrenci, hidroterapi (su terapisi) eğitimiyle sosyal hayata kazandırıldı. Ayrıca İstanbul Kalkınma Ajansının, 2015 yılı "Kadın İstihdamının Artırılması Mali Destek Programı" kapsamında hayata geçirilen "Kadın Girişimcilik Mutfağı"nda 180 kadına girişimcilik, aşçılık ve pastacılık eğitimi verilerek, işlerini kurmalarının önü açıldı. Bu arada ilçedeki yaşlılar da unutulmadı ve onlar için de günlük aktivitelerini yapıp sosyalleşebilecekleri, film izleyip kitap ve gazete okuyabilecekleri bir alan olarak "Altın Yıllar Yaşam Merkezi" kuruldu.



Yaşlı, engelli ve kadın vurgusu



Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Kadın, Aile ve Engelli Hizmetleri Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmaların önemine değinerek, "Maltepe'de göreve geldiğimde ve hatta öncesindeki seçim çalışmalarım sırasında ekip arkadaşlarımla kadın, engelli ve yaşlı olmak üzere hizmette öncelikli sınıfları belirledik. Bu sınıflar için projeler gerçekleştirdik ve şimdi bu projeleri hayata geçirmekten onur duyuyorum. Çalışmalarımız hız kesmeden bütün yoğunluğuyla sürecek" dedi. - İSTANBUL