Malta, Oturum Avantajlarıyla Türk Yatırımcıyı Çekmek İstiyor

İlk Çağ'dan başlayarak dev bir tarih barındıran ada ülkesi Malta, son dönemde yeni trend olan ve ülkelerin yatırım çekmek için yaptığı oturum programlarından birini başlattı.

Malta, Oturum Avantajlarıyla Türk Yatırımcıyı Çekmek İstiyor

İlk Çağ'dan başlayarak dev bir tarih barındıran ada ülkesi Malta, son dönemde yeni trend olan ve ülkelerin yatırım çekmek için yaptığı oturum programlarından birini başlattı. Malta hükümeti, Türk şirketleri yatırım için adaya davet ediyor.

Kaynak: Dunya.com

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