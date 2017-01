Malta'nın İncisi: 'Valletta Uluslararası Barok Festivali'

Malta'da bu sene beşincisi düzenlenen Valletta Uluslararası Barok Festivali, ülkenin en önemli kültürel etkinliklerden bir tanesi. 1565 yılında inşa edilen Valetta Kalesi'nde, 16. yüzyılda ortaya çıkan bu müzik türünü günümüzde de yaşatmak için, birçok müzisyen Malta'da bir araya geldi.



Kenneth Zammit Tabona: "Barok mu? Barok nedir? Bu bizim genlerimizde var. Biz Barok bir ulusuz. Ülkemiz, şehirlerimiz ve köylerimiz Barok üslubunda inşa edilen kiliselerle ve diğer yapılarla dolu. Ancak bu kültürü müziğe yansıtamadık. 10 sene önce Bach, Vivaldi, Handel ve Scarletti gibi müzisyenleri tanıyorduk. Peki diğerleri nerede? İşte şimdi bu müzik kültürünü ve diğer Barok müzisyenlerini keşfe çıktık. Bu keşif hala devam ediyor."



Festivalin açılışını İtalya'nın Pisa şehrinde kurulan Concerto de Cavalieri orkestrası yapacak. Barok üslubunda inşa edilen Ta Giezu Kilisesi'nde sahne alacak topluluk İtalya'nın en önemli ve ilgi çeken orkestralarından biri olarak gösteriliyor.



Marcelo Di Lisa: "Barok müziği, romantik tarzdan farklı olup günümüz çağdaş müziğiyle büyük benzerlikler göstermektedir. Çünkü Barok çağda estetik anlayışı değişti ve daha iyi bir hayat tarzını anlatmaya başladı. Bu müzik türü seyircileri şaşırtmayı amaçlıyordu. Günümüzde bu müziği icra ettiğimiz zaman çağdaş tınıları yakalayabiliyorsunuz."



If you missed the live broadcast of Charpentier's TE DEUM from St John's Co-Cathedral you can watch the video on https: //t.co/1z0RH54yUJ pic.twitter.com/tapvSDdKnx— VisitMalta (@VisitMalta) January 14, 2017



Barok müzik 18. yüzyılda kralların, yüksek ruhban sınıfının ve kilisenin müziği olarak kabul görüyordu. Fransız kukla tiyatrosunda da Barok müzik kullanmak oldukça yaygındı.



Şu anda sahnelenen eser, 17. yüzyıla ait Atys operasına atıfta bulunan bir parodi.



Jean Philippe Deserousseaux, Sahne Yönetmeni: "Bu 'kukla gösterisi' o dönemi yansıtıyor ve biz de Paris'e ait bu sanat çalışmalarıyla,bunu icra edenlerle ve o döneme ait yaşam tarzıyla dalga geçiyoruz. Aslında bu gösteri o döneme ait tüm dünyadaki sanat hayatını iğneliyor diyebiliriz."



Sahne, kuklalar ve kostümler Çek Cumhuriyeti'nden gelen Petr Rezac ve Katia Rezacova çifti tarafından hazırlanmış.



Jean Philippe Deserousseaux, Sahne Yönetmeni: "17. ve 18. yüz yılda şöyle bir gelenek vardı. Yaşlı kadınları da erkekler canlandırıyor ya da kadınlar erkekler tarafından alay konusu oluyordu. Moliere kostüm değiştirip bunu oyunlarında sıklıkla uygulardı."



Lyonlu Fransız orkestra 'Correspondances', St. John Katedrali Te Deum Şapeli'nde sahne alıyor.



St. John Şapeli Avrupa'da Barok üslubuyla inşa edilen en önemli yapılardan biri olarak olarak kabul ediliyor. Orkestranın şefi Sebastien Dauce, Barok müziğinin izleyicileri eğlendirmeyi amaçladığını belirtiyor.



Sebastien Dauce, Orkestra Şefi: "Şu anda dünyada savaşlar, siyasi ve dini çekişmeler yaşanıyor. Orta Doğu'da bir ülkede yaşadığınızı bir düşünün. Tüm dünya yıkık dökük harabelerle dolu. İşte böyle bir ortamda yeni tını



Auteur: euronews-tr



Tags: Barok Müzik Festivali Valletta Maltanın Malta incisi: Festivali Uluslararası Klasik müzik Gepost: 16 januari 2017