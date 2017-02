Malta'da Gayriresmi AB Zirvesi

LA Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, ülkesine yönelik terör tehdidinin sürdüğünü belirterek, "Teröre karşı gerekli önlemleri tehdit olduğu sürece almaya devam edeceğiz." dedi.



Hollande, AB Dönem Başkanı Malta'nın başkenti La Valletta'da düzenlenen gayriresmi AB liderleri ve üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları zirvesi sonrasında bir basın toplantısı yaptı.



Hollande konuşmasına, bu sabah Paris'te meydana gelen saldırı olayına dair açıklamalarda bulunarak başladı ve "Askerlerin cesaretini kutluyorum. Devriye operasyonunun ne kadar etkili ve başarılı olduğunu gösteriyor. dedi.



Askerleri cesaret ve kararlılığı için kutlayan Hollande, "Tehdit sürüyor. Teröre karşı gerekli önlemleri tehdit olduğu sürece almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Göçmen krizi



Göçmen ve sığınmacı krizinin zirvenin ana gündem maddesi olduğunu hatırlatan Hollande, Doğu Akdeniz'de göç dalgasının kontrol altına alındığına değinerek, "Sınır koruma birliği, kabul merkezlerinin oluşturulması ve Türkiye ile varılan ve başarılı şekilde uygulanan anlaşma sayesinde Doğu Akdeniz'de göç dalgası kontrol altına alındı." dedi.



Göç krizini çözmek için Akdeniz'in batısında ve özellikle Libya ile iş birliğine yoğun önem verilmesi gerektiğini belirten Hollande, şunları söyledi:



"Her şeye rağmen geçmeyi göze alanlar var. Önemli olan Libya'dan gelenler. Göçmenlerin Libya'ya kadar ulaşmalarını engellemek için Nijer başta olmak üzere transit ülkelerle iş birliği yapmak gerekiyor. Göçün kaynağını kurutmak için ilgili ülkelerle iş birliği yapılmalı ve kalkınmaya yönelik destek verilmelidir. Bu zirvede buna yönelik kararlar da alındı. Libya yönetimiyle iş birliğinin artırılması için ortak bir karar oluştu. Libya'da ulusal birliğin oluşması ve güçlenmesi gerekli. Bölgedeki insani yardım amaçlı STK'ların desteklenmesi için adımlar atılmalı. Bu adımların atılmasından sonra Libya yönetimi ve biz Libya kara sularında operasyonlara başlayabiliriz."



Trump'a tepki



AB üyesi ülkeler arasında Trump'ın uygulamalarına yönelik farklı görüşlerin olabileceğine değinen Hollande, "Trump'ın uygulamalarına karşı tüm önlemleri almak için AB çapında bir birlik mevcuttur. AB bu tehditlere karşı ortak savunma oluşturmalıdır." dedi.



Hollande, Birlik içerisinde kendini savunmak amacıyla yeni adımların atılması için üye ülkelerin ortak savunmaya yönelik adımları da atması gerektiğine işaret etti.



Zirve öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hollande, Trump'ın Avrupa hakkında açıklamalarını eleştirerek, "ABD Başkanı Trump'ın Avrupa'nın ne olup olmaması gerektiği hakkında yaptığı baskı kabul edilemez." demişti.



AB'nin geleceği



AB'nin geleceğine Avrupalıların karar vereceğini kaydeden Hollande, Almanya, Fransa, ve Hollanda'nın bu yıl seçimlere gideceğini belirterek, "Her seçim önemlidir. Fransa'daki seçimlerin sonuçları AB'nin geleceği açısından direkt sonuçlar oluşturacak." ifadesini kullandı.



Rusya ve Ukrayna



Rusya ve Ukrayna arasındaki ilişkilere de değinen Hollande, "Minsk anlaşmasında ortaya konulan hedeflere ulaşılamadı ve şu an yaşananlar anlaşmadan uzaklaşıldığını gösteriyor." dedi.



Hollande, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar konusunda da yaptırımların kaldırılmasının Minsk anlaşmasının şartlarının yerine getirilmesine bağlı olduğunu fakat anlaşma şartlarının yerine getirilmekten an itibarıyla uzak durduğunu kaydetti.