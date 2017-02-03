Malta'da Gayriresmi AB Zirvesi

LA Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa üzerindeki baskısının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.



Malta'daki gayriresmi AB zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hollande, Trump'ın Avrupa hakkında açıklamalarını eleştirerek, "ABD Başkanı Trump'ın Avrupa'nın ne olup olmaması gerektiği hakkında yaptığı baskı kabul edilemez." dedi.



Avrupa'nın geleceği hakkında bizzat kendisinin söz sahibi olması gerektiğine işaret eden Hollande, "Tehditler ve bazı meydan okumalar var. Ancak bizim Avrupa'nın geleceği hakkında kendimize ait bir bakış açısına ihtiyacımız var." diye konuştu.



Hollande ayrıca Avrupa ülkelerinin ABD ile ilişkilerden önce Avrupa Birliği içindeki geleceklerine odaklanmaları ve dayanışma içinde olmaları gerektiğini vurguladı.