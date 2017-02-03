Malta Başbakanı Muscat: 'Brexit AB'yi Hazırlıksız Yakaladı'





Avrupalı liderler Cuma günü Malta'da göçmen krizini masaya yatıracak. Avrupa Birliği dönem başkanlığını üstlenen Malta Başbakanı Joseph Muscat euronews'in sorularını cevapladı:



Euronews:



"Sayın Muscat. Dünyanın dört bir tarafında birçok olay yaşanırken zor bir dönemde Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını üstlenmiş bulunuyorsunuz. Brexit'in gerçekleşmemesinin mümkün olduğunu söylediniz. Ancak Brexit yasa yasarısı İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda kabul edildi. Brexit sizce gerçekleşecek mi ?"



Malta Başbakanı Joseph Muscat:



"İngiltere'yi sevenler ve dost olarak kabul edenler var. Bu kişiler İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını istemiyorlar. Bu insanlar umutlarını yitirmiş değil. Ancak bazı gerçekler ile karşı karşıya bulunuyoruz. Bu durum gerçekleşme aşamasına girdi."



Euronews:



"Bir zamanlar en iyi senaryo İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmamasıydı. Sizde bundan sonra en kötü senaryo ne olabilir. İngiltere ile Avrupa Birliği arasında gümrük tarifelerinden söz edilebilir mi ?"



Muscat:



"İngiltere başbakanı ayrılık için hazır olduğunu belirtiyor. Anlaşmadan uzaklaşmak Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarına geri dönmek anlamına geliyor. Theresa May'in müzakerelerin başlatılması için bu şekilde hareket etmesini anlayışla karşılıyorum. Umarım bu gerçekleşmez. Hiç kimse bu durumdan kazançlı çıkmaz. Şu anda herkes çok şey kaybetmiş durumda. En iyisini elde etmek durumundayız. Dengeli anlaşma gerekiyor. Anlaşma şu anki durumdan daha iyi olmamalı."



Euronews:



"Zirvede gündemden düşmeyen göçmen konusu masaya yatırılacak. Elde ettiğimiz bilgilere göre Avrupa Birliği Libya'ya göçmen göndermeye hazırlanıyor. Avrupa Birliği neden bunu yapıyor?"



Joseph Muscat:



"Bu konuda yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum. Sınırlarını daha iyi korumaları için hükümetlere yardım eli uzatılacak. Türkiye ile yapılan anlaşma gibi, hiç bir zaman uluslararası kurallara karşı hareket etmeyeceğiz."



Euronews:



"Geri gönderme olmayacak. İnsanları Libya'ya geri göndermek istemiyor musunuz ?"



Joseph Muscat:



"Avrupa Birliği'nin ve üye ülkelerin uluslararası kurallara karşı hareket etmesi planlanmıyor. Görevimiz sınırları koruma konusunda yardım talebine cevap vermek. Libya'daki hükümet hala kırılgan."



Euronews:



"Birçok Avrupalı yetkili bunu geçmişte da birçok kez söyledi. Libya hükümetine para yardımı sağlanırsa bizim sorunlarımıza çözüm bulabileceklerini gerçekten düşünüyor musunuz ?"



Joseph Muscat:



"Bu ekonomik göç ve kontrol konusu. Avrupa'ya gelmeden önce beklemek gerekiyor. Talepte bulunabilirsiniz, vizeniz kabul edilmeyebilir. veya denizleri aşıp buraya gelebilirsiniz. Doğru İşlemeyen bir şeyler var. Bu yüzden diğer ülkelerin sınırlarını daha iyi kontrol etmeleri için ısrar etmeliyiz. İltica talebinde bulunanlar, mülteciler, savaşlardan kaçan insanların denizlerde ve çöllerde hayatlarını tehlikeye atmamaları için bir sistem kurulmalı. Yeni bri hayata başlamak için uçaklar ile Avrupa ülkelerine gelmelile



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Tags: hazırlıksız Brexit AByi Avrupa Birliği Muscat: Göç Malta Başbakan Başbakanı yakaladı Gepost: 02 februari 2017