Malta: "Ab-Türkiye Anlaşması"Nın Benzeri Libya ile Yapılsın

Lİbya'dan gelen sığınmacılar ile başı dertte olan Malta da, Avrupa Birliği'nden (AB) Türkiye ile yapılan 'geri kabul anlaşması'nın benzerinin yapılmasını istedi.



Malta Başbakanı Joseph Muscat, Akdeniz'den Malta ve İtalya'ya geçmeye çalışan binlerce sığınmacıyı durdurmak için AB'nin Türkiye ile yaptığı geri kabul anlaşmasının benzerini, Libya ile de yapması gerektiğini söyledi. Muscat Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yaptığı konuşmada "Geri kabul anlaşmasının benzeri Akdeniz için de yapılmazsa, öyle anlaşılıyor ki ki büyük bir sığınmacı krizi bizi bekliyor" dedi.



AB dönem başkanlığını yürüten Malta, Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya geçmeye çalışan binlerce sığınmacının uğrak yerlerinden biri durumuna geldi.



Muscat AP'deki konuşmasında, öncelikle "insanlık dışı ticaretten" milyonlarca euro kazanan suç çetelerinin" çökertilmesi gerektiğinin altını çizdi. - Stockholm