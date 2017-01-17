Malkoç: 'Türkiye, Suriyeli Mültecilere 5 Yıldızlı Hizmet Veriyor'

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Şunu memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki Türkiye 3 milyon Suriyeli misafire hizmet veriyor. Bu hizmeti de konteyner kenti gördükten sonra tekrar müşahede ettik ki 5 yıldızlı olarak veriyor." dedi.

Kahramanmaraş'taki temasları çerçevesinde bir otelde sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Malkoç, gün boyu Kahramanmaraş'ta olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadığını bildirdi.

Valilikte kamu kurumlarının Suriyeli mültecilere ilgili çalışmalarını dinlediğini belirten Malkoç "Güzel çalışmaları koordinasyonu ve yüz bin misafirimizin nasıl her gün yedirilip içirildiğini, sağlık alanında hastane hizmetlerine rahat ulaştıklarını, ilaç alımında sıkıntı çekmediğini hatta bir çok alanda Suriye'de savaş öncesinde görmedikleri hizmeti burada gördüklerini arkadaşlarımız ifade ettiler. Bunda tabi bizim devletimizin kamu görevlilerimizin elbette patı var. Sivil toplum örgütlerimizin elbette payı var. Ancak milletimizin tarihten gelen gönül genişliği imanının kuvvetliği ve merhametinin çok büyük etkisi var." ifadesini kullandı.

Malkoç, kamu denetçiliği olarak göç ve mültecilerle ilgili rapor hazırladıklarını ve ilgili kurumların neler yaptıklarını dinlediklerini, raporu tamamlamak için dinlemiş olduklarını yerinde görmek için dün Gaziantep'de oldukları bu gün Kahramanmaraş'ta ve yarın da Kilis'te olacaklarına işaret etti.

Suriyeli mültecilere Türkiye'nin 5 yıldızlı hizmet verdiğini vurgulayan Malkoç, şöyle devam etti:

"Şunu memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki Türkiye 3 milyon Suriyeli misafire hizmet veriyor. Bu hizmeti de Konteyner kenti gördükten sonra tekrar müşahede ettik ki 5 yıldızlı olarak veriyor bunu. 75 bin insan Kahramanmaraş'ta mahallerinde, sokaklarında ve şehirde rahat geziyor, geçimini temin ediyor, barınıyor çok şükür bir sorun da yok. Ancak çok büyük bir nüfus bu, Birleşmiş Milletlere kayıtlı mültecilerin yarısından fazlası Türkiye'de. Türkiye bunu yaparken dünyadan, Birleşmiş Milletlerden ya da Avrupa Birliği ya da benzeri yerlerden gerekli desteği alamıyor, zaman zaman teşekkürü bile çok görüyorlar. Gerçi biz onlar teşekkür etsin diye bu işi yapmıyoruz."

Malkoç, Birleşmiş Milletler verilerine göre göç eden insanların yüzde 80'inin gittiği yerde kaldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz buna da hazırlıklı olmamız gerekli. Geri dönmeleri için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ama burada kalmak istediklerinde hem çalışma hayatına hem Türkiye'nin gelişmesine mutlaka yer açmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili çalışmamızı yapmamız gerekiyor. Hazırlanacak raporla birlikte 2 Mart perşembe günü uluslararası bir sempozyum düzenleyeceğiz. Dünyadaki bütün Ombudsmanları bu sempozyuma davet edeceğiz. 2 gün sürecek bu sempozyumun açılışı da Cumhurbaşkanımız tarafından Cumhurbaşkanlığındaki Millet Kongre Merkezinde yapılacak."