Malkoç: 'Cumhurbaşkanımızın Faaliyetleri de Kamu Denetçiliği Kurumunun Alanına Giriyor'

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, anayasa değişikliğinin halk oylamasında kabul edilmesi durumunda, cumhurbaşkanına cezai ve hukuki sorumluluk geleceğini belirterek, "Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın faaliyetleri de Kamu Denetçiliği Kurumunun alanına giriyor." dedi.



Malkoç, Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çok Amaçlı Salonu'nda, "Geçmişten Geleceğe Türkiye" konulu konferansta yaptığı konuşmada, Kamu Denetçiliği Kurumundan önce de bir denetim sistemi olduğunu ancak şeffaflık ve demokrasi, hak arama özgürlüğü anlamında bu kurumun Türkiye'de ve dünyada yeni olduğunu söyledi.



Kamu Denetçiliği Kurumunu daha işlek ve verimli hale getirebilmek için çalışmalar yürütüldüğü bilgisini veren Malkoç, "Vatandaşlar şikayetlerini her türlü yolla bize iletebilirler. Türkiye'de en kolay müracaat edilebilen kurum biziz. Bize yapılan müracaatların yüzde 80'i elektronik ortamda oluyor. Yüzde 15'i mektup yoluyla bir kısım da getirip elden veriyor. diye konuştu.



Çok kolay ulaşılabilinen bir kurum olduklarını belirten Malkoç, müracaatların hiçbirinden para almadıklarını kaydetti.



Vatandaşın, halkın avukatlığını yaptıklarını söyleyen Malkoç, "Hızlı çalışıyoruz. Şikayet dilekçesi geldiğinden itibaren en geç 6 ay içerisinde karar veriyoruz. Dostane çözüm arıyoruz. O nedenle sempatik bir kurumuz. ÖSYM'nin iptal ettiği bazı sınav sonuçlarıyla ilgili şikayetler geldi, görüştük ve bir kısımını hallettik. Vatandaşın avukatıyız, derdine çözüm arıyoruz ama idarenin de düşmanı değiliz. Her iki tarafın da rehberliğini yaparak en güzelini yakalamaya çalışıyoruz. Başvurularınız mutlaka karara bağlanır ve size yol gösterilir." ifadelerini kullandı.



Malkoç, Türkiye'nin siyasi olgunluk açısından fevkalade önemli bir noktada olduğunu vurgulayarak, halk oylaması sürecinde olağanüstü bir olumsuzluk yaşanmamasının bunun göstergesi olduğunu dile getirdi.



Bu siyasi olgunluğa erişmiş bir topluluğun vereceği kararın isabetli bir karar olacağını belirten Malkoç, herkesin milletin kararına saygı duyacağını ve Türkiye'nin yoluna devam edeceğini söyledi.



"Cumhurbaşkanımızın faaliyetleri de Kurumun alanına girecek"



Anayasa değişikliğinin Kamu Denetçiliği Kurumu açısından da yenilikler getireceğine işaret eden Malkoç, sözlerin şöyle tamamladı:



"Biliyorsunuz mevcut Anayasa'da Cumhurbaşkanımızın vatana ihanet dışında herhangi bir suçtan sorumlu tutulması söz konusu değil. O anlamda cezai ve hukuki sorumluluğu yok. Ayrıca bundan dolayı da Cumhurbaşkanımızın faaliyetleri Kamu Denetçiliği Kurumunun denetim alanının dışında. Anayasa değişikliği Meclisten geldiği şekilde halk tarafından kabul edilirse Cumhurbaşkanımıza cezai ve hukuki sorumluluk geliyor. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın faaliyetleri de Kamu Denetçiliği Kurumunun alanına giriyor."



Konferansa Malkoç'un yanı sıra Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Halil ibrahim Zeybek, Belediye Başkanı Ercan Çimen, öğrenciler ve davetliler katıldı.