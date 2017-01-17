Malkoç: BM'ye Kayıtlı Mültecilerin Yarısından Fazlasını Türkiye Barındırıyor (2)

KONTEYTNER KENTİ ZİYARET ETTİ Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, valilikteki toplantının ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Fatih Mehmet Erkoç'u makamında ziyaret etti. Erkoç'un çalışmalar hakkında bilgi verdiği Malkoç, daha sonra Suriyeli mültecilerin kaldığı konteyner kente geçti. Malkoç, burada kendisini çiçeklerle karşılayan 2 Türkmen çocuğu başlarını okşayarak sevip, "İnşallah bu bölgenin, geleceğinin umudu bu çocuklar. Barışın umudu olacak bu yavrularımız. Yavrularımız belki bugün sıkıntı çekiyorlar, belki anane ve babaları da zorluk çekiyor ama bunlar inşallah rahat edecekler" dedi.



"ÖNEMLİ KISMI BURADA KALACAK" Türkiye'nin mültecilere bugüne kadar 25 milyar doların üzerinde bir para harcadığını ifade eden Şeref Malkoç, Birleşmiş Milletler'in verilerine göre göç eden, yer değiştiren nüfusun yüzde 80'inin gittiği ülkede kaldığını kaydetti. Malkoç, Suriye'de barışın temini için Türkiye'nin elinden geleni yapacağını ve barış sağlandıktan sonra da ülkenin inşasına katkıda bulunacaklarını söyledi. Malkoç, şöyle devam etti.



"Barış temin edildikten sonra buradaki Suriyelilerin oraya gitmeleri için onları teşvik edeceğiz. Ancak önemli bir kısmının da burada kalacağını hesap ederek gerek uyumlarının, gerek kültürel ve sosyal yönden toplumun bütünleşmesi, gerekse eğitim ve asayiş yönünden tedbirlerimizi almamız gerekir. Milli Eğitim Bakanlığımızın, AFAD'ımızın, İnsan Hakları Bakanlığımızın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın, velhasıl bütün Türkiye'nin 2023 yılında, 2053 yılında bu insanların önemli bir kısmının Türkiye'de kalacağını düşünerek proje yapmaları gerekir. İdarecilerimizle görüştüğümüzde hem gönül genişliğini hem ufuk genişliğini görüp memnun oluyoruz. Dünyada hiçbir millete nasip olmaz böyle bir hizmet. Bu açıdan sıkıntı çekiyoruz ama onları tarih kaydediyor. Cenab-ı Allah da hiçbir emeği zayi etmez. Barıştan sonra Suriyelilere tavsiyemiz şu olacak, her ne kadar kalmak istiyorsanız da gidin orada Türkiye'nin temsilcisi olun. Çünkü çok güzel atasözlerimiz var, onlardan biri de 'Bülbülü altın kafese koymuşlar ille de vatanım' demiş. Bilmiyorum tabi onlar bu atasözünü biliyor mu, onlara da inşallah güzel Türkiye'nin hikayelerini, güzel sözlerini öğrettiğimiz gibi bunları da hatırlatacağız."



"TAHRİKLERE KAPILMAYIN"



Şeref Malkoç daha sonra kurum amirlerinin de katıldığı bir toplantıda konteyner kentte sorumlu Dulkadiroğlu Kaymakamı Mehmet Türköz'den bilgi aldı. Ardından konteyner kenti gezmeye başlayan Malkoç, Suriyelilerle sohbet etti. Suriyeli sığınmacıların sorunlarını da dinleyen Şeref Malkoç, "Çözülmeyecek olan hiçbir problem yok ancak sizden istirhamımız aranıza karışmış olan lüzumsuz insanların tahriklerine kapılmayın. Elhamdülillah hepimiz Müslüman'ız, Müslümanlık kardeşliktir, huzurdur, birbirine saygı ve hürmettir" dedi.



Şeref Malkoç daha sonra konteyner kentte kalan ve eşini iç savaşta kaybetmiş olan kadınla çocuklarını ziyaret edip onlara çeşitli hediyeler verdi.