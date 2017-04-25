Malkaralı Muhtarlara Silah Tanıtımı

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde, 77 mahalle muhtarına silah tanıtımı yapıldı.



Malkara Türk Hava Kurumu bürosunda muhtarala silah tanıtımını özel bir firmanın satış sorumlusu Semih Emik yaptı. Emik, "Mahalle muhtarlarımıza özel tabanca kampanyaları yaptık. Muhtarlarımızın taşıma ruhsatı alma hakları var. Muhtarlarımız da rağbet gösteriyor. Yeni çıkacak kanun ile de muhtarlarımız, muhtarlık görevleri bittikten sonra harçlarını yatırarak silah taşımaya devam edebilecekler. Bizler şu anda tanıtım yaparak silahlarımızın özelliklerini anlatıyor ve ön anlaşma imzalıyoruz. Muhtarlar polis bölgesindeyse İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden, kırsal kesimdeyse İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı'ndan alacakları silah belgesini de İstanbul Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na götürerek beğendiği silahı indirimli fiyatı ile alacaklar" dedi.



Türk Hava Kurumu Saymanı Üzeyir Kocakır, muhtarlarının silah ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Mahalle muhtarlarımızın her gün uğradıkları yer Türk Hava Kurumu. Bizlere silah ihtiyaçlarından bahsettiler. Bizler de firma ile onları buluşturduk" dedi. Muhtarlar ise araziye çıktıklarını, bu nedenle silah alma ihtiyacı duyduklarını belirtti. Bazı muhtarlar ise silah almak için firma ile protokol imzaladı.



- Tekirdağ