Malkara Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Genel Kurulu

Malkara Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Mali Genel Kurulu yapıldı.



Genel kurul, saygı duruşu ve divan heyetinin seçimi ile başladı.



Toplantıda, yıllardır aldığı akaryakıt

borçlarını yapılan tüm ikazlara rağmen ödemeyen üyelere nasıl bir yaptırım

uygulanacağı görüşüldü ve tartışıldı.



Kooperatife

akaryakıt ve aidat borcu olan üyelerin son kez ikaz edilmesine ve üç ay içinde

borçların ödenmemesi halinde kanun yolu ile alınmasına ve üyeliklerinin

sonlandırılmasına karar verildi.



Kooperatif üye

aidatlarının 50 liraya çıkarılmasına, hissesini devretmek isteyen

üyelerden de kooperatif olarak hisselerin her yıl 5 adetle sınırlandırılmasına oy birliği ile karar verildi.