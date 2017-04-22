Malkara Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Genel Kurulu
Malkara Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Mali Genel Kurulu yapıldı.
Malkara Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Mali Genel Kurulu yapıldı.
Genel kurul, saygı duruşu ve divan heyetinin seçimi ile başladı.
Toplantıda, yıllardır aldığı akaryakıt
borçlarını yapılan tüm ikazlara rağmen ödemeyen üyelere nasıl bir yaptırım
uygulanacağı görüşüldü ve tartışıldı.
Kooperatife
akaryakıt ve aidat borcu olan üyelerin son kez ikaz edilmesine ve üç ay içinde
borçların ödenmemesi halinde kanun yolu ile alınmasına ve üyeliklerinin
sonlandırılmasına karar verildi.
Kooperatif üye
aidatlarının 50 liraya çıkarılmasına, hissesini devretmek isteyen
üyelerden de kooperatif olarak hisselerin her yıl 5 adetle sınırlandırılmasına oy birliği ile karar verildi.