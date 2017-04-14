Malkara'da Uyuşturucuya 2 Gözaltı

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.



Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu sattığı ileri sürülen şüphelileri takibe aldı. Tekirdağ'a uyuşturucu getirilecekleri öne sürülen şüpheliler 33 yaşındaki V.T ile 45 yaşındaki A.D.'nin bulunduğu otomobil kent girişinde durdurulmak istendi. Polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçmaya çalışan şüphelilerle kovalamaca yaşandı. Malkara İlçesi, Şarköy kavşağına kadar süren kovalamacanın ardından şüpheliler polis ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramada ve yol kenarına attıkları poşet içerisinde 1 kilo esrar, 300 gram sentetik uyuşturucu bonzai, 10 gram kokain ve 150 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliye sevk edildi.



- Tekirdağ