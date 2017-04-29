Malkara'da Uyuşturucu Operasyonu

Malkara ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele

Büro Amirliği ekipleri, Malkara ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisi

üzerine harekete geçti.



Şüpheli İ.Ö.'nin Tekirdağ'a giderek bonzai adlı uyuşturucu maddesi alarak Malkara'ya

döndüğünü tespit eden polis ekipleri, şüphelinin bulunduğu aracı durdurdu.



Yapılan aramada, şüphelinin üzerinde 60 gram bonzai maddesi ele geçirildi.



Emniyette ifadesi alınan İ.Ö adli makamlara sevk edildi.