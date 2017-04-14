Malkara'da Uyuşturucu Operasyonu

Malkara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere

göre Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele şubesi ekipleri bir

süredir takip altına aldıkları V.T (33) ile A.D. (45) isimli şahısları

17 PE 676 plakalı otomobil ile Tekirdağ'da sıkıştırdı.



Emniyetin barikatlarını aşan şüpheliler ile polis arasındaki kovalamaca, Malkara- Şarköy

sapağında son buldu.



Uyuşturucu

satıcılığından sabıkası bulunan A.D ve V.T isimli şüphelilerin araçlarında ve yol kenarına attıkları poşetlerden 1 kilogram Esrar, 280 gram uyuşturucu hap, 8 gram kokain ve 120 adet extazi hap

ele geçirildi.



Sanıklar, Emniyetteki ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edildi.