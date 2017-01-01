Malkara'da Uyuşturucu Operasyonu

Malkara ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 sentetik uyuşturucu hap ve bir miktar bonzai ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması doğrultusunda bir otomobili ilçe girişinde durdurarak incelemeye aldı.



Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada 24 sentetik uyuşturucu hap ve bir miktar bonzai ele geçirdi.



Olayla ilgili A.Ş, O.G, H.Ö ve E.Ö gözaltına alındı.