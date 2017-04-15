Malkara'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ istikametinden Malkara istikametine gelmekte olan Recai Arabacı (48) yönetimindeki 34 N 3423 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.



Meydana gelen kazada sürücü Recai Arabacı ile yanında yolcu olarak bulunan Recep Kurtaran (42) ile Erol Güzeloğlu yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ambulanslarıyla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.