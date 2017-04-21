Malkara'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre Tekirdağ istikametinden Malkara istikametine gelen 59 YE 887 plakalı otomobil sürücü Habil Genç (56) Küçükhıdır Mahallesi rampasında D-110 kara yolunu yapmakta olan bir firmaya ait sürücü Sercan Evci yönetimindeki iş makinesi ile çarpıştı.



Çarpışmanın etkisi ile otomobil sürücüsü Genç, yanındaki eşi Nergis Genç yaralandı.



Yaralılar 112 Ambulansı ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza sonrasında bir süre kapanan Tekirdağ-Keşan kara yolu kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı.