Malkara'da Silahlı Yaralama

Malkara ilçesinde bir kişi pompalı tüfekle tartıştığı kişinin üzerine ateş açtı.



Edinilen bilgiye göre Ufuk Mercan (35) isimli şahıs Erenler Mahallesin'de önce etrafa daha

sonra da tartıştığı Ramazan Baş (67) isimli şahsa ateş etti.



Ramazan Baş sağ bacağından, baldırından ve kasığından

tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.



Olay yerine sevk edilen 112 acil ambulansıyla Malkara Devlet

Hastanesine kaldırılan Baş tedavi altına alındı.



Ramazan Baş'ı yaralayan Ufuk Mercan olay yerinden kaçtı.



Polis kaçan Ufuk Mercan'ı ararken olayla ilgili soruşturma

başlattı.