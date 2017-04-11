Malkara'da Silahlı Yaralama
Malkara ilçesinde bir kişi pompalı tüfekle tartıştığı kişinin üzerine ateş açtı.
Malkara ilçesinde bir kişi pompalı tüfekle tartıştığı kişinin üzerine ateş açtı.
Edinilen bilgiye göre Ufuk Mercan (35) isimli şahıs Erenler Mahallesin'de önce etrafa daha
sonra da tartıştığı Ramazan Baş (67) isimli şahsa ateş etti.
Ramazan Baş sağ bacağından, baldırından ve kasığından
tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.
Olay yerine sevk edilen 112 acil ambulansıyla Malkara Devlet
Hastanesine kaldırılan Baş tedavi altına alındı.
Ramazan Baş'ı yaralayan Ufuk Mercan olay yerinden kaçtı.
Polis kaçan Ufuk Mercan'ı ararken olayla ilgili soruşturma
başlattı.
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