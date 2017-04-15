Malkara'da Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.



Kaza, Malkara-Tekirdağ karayolunun Ahievren Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Recai Arabacı'nın kullandığı 34 N 3423 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp devrildi. Kazada Recai Arabacı ile otomobilde bulunan arkadaşları Recep Kurtaran ile Erol Güzeloğlu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.



- Tekirdağ