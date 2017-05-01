Malkara'da Münazara Yarışması

Malkara ilçesinde münazara yarışması düzenlendi.



Gazi Ömer Bey Anadolu

Lisesi konferans salonunda düzenlenen yarışmaya 4 okul katıldı.



Malkara Gazi Ömer Bey Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hüsniye Hanım Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi ile Malkara Özel Ay Final Temel Lisesi öğrencileri, turnuvada tezlerini savundu.



Öğrenciler 4 gün süren turnuvada, her gün hazırlanan değişik konuları birbirleri ile tartıştı.



Yarışmayı jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonunda 8 puan farkla Gazi

Ömer Bey Anadolu Lisesi kazandı.



Turnuvayı kazanan öğrencilere gram altın ve madalya

verildi.