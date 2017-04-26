Malkara'da Konferans

Malkara ilçesinde Kutlu Doğum

Haftası'nın bu yılki teması "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferans düzenlendi.



Malkara Kültür Sarayındaki Konferansa konuşmacı olarak katılan İl Müftüsü

İsmail İpek, yaptığı konuşmada, 2017 yılı Kutlu Doğum Haftası'nın temasını "Hz. Peygamber ve

Güven Toplumu" şeklinde belirlediklerini anlattı.



İpek, bu temanın yurt sathında ve gönül

coğrafyamızda işlenmesiyle, barış ve güven toplumu olabilmek için yeniden, emin

Peygamberin emin ümmeti olabilmek için mümin gönüllerde bir bilinç ve

farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.



Müftü İpek, şunları kaydetti:



"Kainat,

Cenab-ı Hakk'ın insanoğluna emanetidir. Bu kıymetli emanet, her anlamda güveni,

istikrarı, huzuru ve barışı hak etmektedir. Halbuki bugün insanlık emanete

hakkıyla riayet edemediği için küresel ölçekte bir güven bunalımı yaşamaktadır.

Bireyler ve toplumlar arası ilişkileri sarsan, insanın tabiatla ilişkisini

bozan ve dünyanın her geçen gün daha güvensiz hale gelmesine sebep olan hadiselerin

ardı arkası kesilmemektedir. İslam karşıtlığı, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı,

ırkçılık ve nefret suçları artmakta; terör ve şiddet masum canlara kıymaya

devam etmektedir."



Programa, ilçe

Kaymakamı Erkan Karahan, Belediye Başkan Yardımcısı Bahaettin Cömert, AK Parti ilçe Başkanı Gökhan Şentürk ve diğer protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.