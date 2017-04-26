Malkara'da Konferans
Malkara ilçesinde Kutlu Doğum Haftası'nın bu yılki teması "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferans düzenlendi.
Malkara ilçesinde Kutlu Doğum
Haftası'nın bu yılki teması "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferans düzenlendi.
Malkara Kültür Sarayındaki Konferansa konuşmacı olarak katılan İl Müftüsü
İsmail İpek, yaptığı konuşmada, 2017 yılı Kutlu Doğum Haftası'nın temasını "Hz. Peygamber ve
Güven Toplumu" şeklinde belirlediklerini anlattı.
İpek, bu temanın yurt sathında ve gönül
coğrafyamızda işlenmesiyle, barış ve güven toplumu olabilmek için yeniden, emin
Peygamberin emin ümmeti olabilmek için mümin gönüllerde bir bilinç ve
farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.
Müftü İpek, şunları kaydetti:
"Kainat,
Cenab-ı Hakk'ın insanoğluna emanetidir. Bu kıymetli emanet, her anlamda güveni,
istikrarı, huzuru ve barışı hak etmektedir. Halbuki bugün insanlık emanete
hakkıyla riayet edemediği için küresel ölçekte bir güven bunalımı yaşamaktadır.
Bireyler ve toplumlar arası ilişkileri sarsan, insanın tabiatla ilişkisini
bozan ve dünyanın her geçen gün daha güvensiz hale gelmesine sebep olan hadiselerin
ardı arkası kesilmemektedir. İslam karşıtlığı, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı,
ırkçılık ve nefret suçları artmakta; terör ve şiddet masum canlara kıymaya
devam etmektedir."
Programa, ilçe
Kaymakamı Erkan Karahan, Belediye Başkan Yardımcısı Bahaettin Cömert, AK Parti ilçe Başkanı Gökhan Şentürk ve diğer protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.