Malkara'da Kan Bağış Kampanyası

Malkara Kızılay Şube Başkanlığı ve Çorlu Kızılay Kan Merkezi ilçede ortaklaşa kan bağış kampanyası düzenledi.



Hükumet meydanında gerçekleşen kan bağış kampanyası hakkında bir açıklama yapan Kızılay Şubesi Malkara ilçe Başkanı Ömer Meral ilçe halkına kampanyaya gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.



Meral, "Halkımız bir ay önce 530 ünite kan bağışında bulunmuştu. Şimdide 51 ünite kan bağışında bulundu.Teşekkür ediyoruz. kan bağış kampanyalarımız devam edecek." dedi.



Kan bağış kampanyasına Çorlu Kızılay Kan Merkezinden Doktor Metin Karadağ

Flebotomi Uzmanları Devrim Özkan, Şükriye Tuncaya, Tuğba Dinçer ve destek

personel Cüneyt Dokumacı'dan oluşan ekip kan alma işlemini gerçekleştirdi.