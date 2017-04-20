Malkara'da Fidan Dikimi
Malkara ilçesinde TEMA gönüllüleri ve Yaylagöne Mahallesi muhtarlığı işbirliği ile mahalledeki baraj boyu mevkinde 200 Ihlamur ve Fıstık çamı fidanı toprakla buluştu.
Malkara ilçesinde
TEMA gönüllüleri ve Yaylagöne Mahallesi muhtarlığı işbirliği ile mahalledeki baraj boyu mevkinde 200 Ihlamur ve Fıstık
çamı fidanı toprakla buluştu.
TEMA Vakfı Malkara
Gönüllü sorumlusu Hasan Akçay, bugün burada TEMA gönüllüleri ve Yaylagöne
Mahallesi muhtarlığı işbirliği ile 200 Ihlamur ve Fıstık çamı fidanı
dikimi gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Muhtarlık ve Yaylagöne Mahallesi Güzelleştirme ve Yaşatma
Derneği'nin 200 fidan tedarik ettiğini belirten Akçay, "Bizler de kendilerine fidanların nasıl
dikileceği, nasıl bakım yapılacağı konularında destek verdik. Kendilerini
kutluyoruz. Bizlere destek veren herkese teşekkür ederiz. Fidan dikimleri her geçen gün devam edecektir." dedi.
Yaylagöne
Mahallesi Muhtarı Akgül Öztürk, "Dikilen fidanların bakımını düzenli olarak
yapacaklarını belirterek, Malkara TEMA ilçe temsilciliğine ve gönüllülerine
teşekkür etti.
Muhtar Öztürk, fidanların korunmasında sıkıntı
yaşadıklarını belirterek, konuyla ilgili belediyenin kendilerine yardımcı olmasını istediklerini kaydetti.