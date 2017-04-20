Malkara'da Fidan Dikimi

Malkara ilçesinde

TEMA gönüllüleri ve Yaylagöne Mahallesi muhtarlığı işbirliği ile mahalledeki baraj boyu mevkinde 200 Ihlamur ve Fıstık

çamı fidanı toprakla buluştu.



TEMA Vakfı Malkara

Gönüllü sorumlusu Hasan Akçay, bugün burada TEMA gönüllüleri ve Yaylagöne

Mahallesi muhtarlığı işbirliği ile 200 Ihlamur ve Fıstık çamı fidanı

dikimi gerçekleştirdiklerini kaydetti.



Muhtarlık ve Yaylagöne Mahallesi Güzelleştirme ve Yaşatma

Derneği'nin 200 fidan tedarik ettiğini belirten Akçay, "Bizler de kendilerine fidanların nasıl

dikileceği, nasıl bakım yapılacağı konularında destek verdik. Kendilerini

kutluyoruz. Bizlere destek veren herkese teşekkür ederiz. Fidan dikimleri her geçen gün devam edecektir." dedi.



Yaylagöne

Mahallesi Muhtarı Akgül Öztürk, "Dikilen fidanların bakımını düzenli olarak

yapacaklarını belirterek, Malkara TEMA ilçe temsilciliğine ve gönüllülerine

teşekkür etti.



Muhtar Öztürk, fidanların korunmasında sıkıntı

yaşadıklarını belirterek, konuyla ilgili belediyenin kendilerine yardımcı olmasını istediklerini kaydetti.