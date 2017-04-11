Malkara'da Çiftçilere Toprak Eğitimi Verildi
Malkara Ziraat Odası Başkanlığı tarafından, çiftçilere toprak ve bitki besleme konulu eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Malkara
Ziraat Odası Başkanlığı tarafından, çiftçilere toprak ve bitki besleme konulu eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Ziraat Odası Başkanı Mustafa Gündüz, yaptığı açıklamada, Ziraat
Odası danışmanlık hizmetleri arasında bulunan bilgilendirme toplantılarının
aralıklarla devam edeceğini ifade etti.
Gündüz, "Çiftçimizin ve üreticimizin yararına olan bu toplantıları, çiftçilerimiz
kaçırmasınlar. Her yapılan toplantı topraklarımızın kurtarılması, daha fazla
verim alınması, daha fazla ekonomik girdi sağlanması içindir." dedi.
Eğitimde, Ziraat Mühendisi Mustafa Birol üreticilere, Leonardit isimli organik
gübreler ve karışımı toprak düzenleyiciler hakkında bilgilendirmede bulunarak,
Leonardit toprak düzenleyici, Humik asit kullanımı, Amino asit kullanımı ve
diğer elementlerin kullanımı hakkında çiftçilere ve üreticilere bilgiler verdi.
Toplantıya, Malkara
Ziraat Odası Tarım Danışmanları Deniz Manazoğlu, Yasin
Öztürk, Hülya Demir ve Ece Sancar, Organiksa firması Ziraat Mühendisi Mustafa
Birol, Organiksa Trakya Bölge sorumlusu Emre Efe ve çiftçiler
katıldı.