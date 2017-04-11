Malkara'da Çiftçilere Toprak Eğitimi Verildi

Malkara

Ziraat Odası Başkanlığı tarafından, çiftçilere toprak ve bitki besleme konulu eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Ziraat Odası Başkanı Mustafa Gündüz, yaptığı açıklamada, Ziraat

Odası danışmanlık hizmetleri arasında bulunan bilgilendirme toplantılarının

aralıklarla devam edeceğini ifade etti.



Gündüz, "Çiftçimizin ve üreticimizin yararına olan bu toplantıları, çiftçilerimiz

kaçırmasınlar. Her yapılan toplantı topraklarımızın kurtarılması, daha fazla

verim alınması, daha fazla ekonomik girdi sağlanması içindir." dedi.



Eğitimde, Ziraat Mühendisi Mustafa Birol üreticilere, Leonardit isimli organik

gübreler ve karışımı toprak düzenleyiciler hakkında bilgilendirmede bulunarak,

Leonardit toprak düzenleyici, Humik asit kullanımı, Amino asit kullanımı ve

diğer elementlerin kullanımı hakkında çiftçilere ve üreticilere bilgiler verdi.



Toplantıya, Malkara

Ziraat Odası Tarım Danışmanları Deniz Manazoğlu, Yasin

Öztürk, Hülya Demir ve Ece Sancar, Organiksa firması Ziraat Mühendisi Mustafa

Birol, Organiksa Trakya Bölge sorumlusu Emre Efe ve çiftçiler

katıldı.