Malkara Belediyesi Personeline Tetanoz Aşısı Yapıldı

Malkara Belediyesi İş Yeri Hekimliği sağlık ekipleri işçi personele tetanoz aşısı yaptı.



Belediye Başkan Yardımcısı İSG Kurul

Başkanı İşveren Vekili Bahaettin Cömert'te personelle tetanoz

aşısı oldu.



İşçi personellere aşı yapılması

esnasında, İş Güvenliği Uzmanı Çiğdem Dağlıoğlu ile Belediye Personeli İşçi Sendika

Temsilcisi Yusuf Ceylan'da yer aldı.



Belediye Başkan Yardımcısı İSG

Kurul Başkanı İşveren Vekili Bahaettin Cömert, "İş sağlığı ve güvenliği

çalışmalarında belediye bünyesinde görev yapan daimi işçilerimize

koruyucu amaçlı tetanoz aşısı yapıldı." dedi.