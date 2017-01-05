Malkara Belediyesi İş Yeri Hekimliği sağlık ekipleri işçi personele tetanoz aşısı yaptı.
Belediye Başkan Yardımcısı İSG Kurul
Başkanı İşveren Vekili Bahaettin Cömert'te personelle tetanoz
aşısı oldu.
İşçi personellere aşı yapılması
esnasında, İş Güvenliği Uzmanı Çiğdem Dağlıoğlu ile Belediye Personeli İşçi Sendika
Temsilcisi Yusuf Ceylan'da yer aldı.
Belediye Başkan Yardımcısı İSG
Kurul Başkanı İşveren Vekili Bahaettin Cömert, "İş sağlığı ve güvenliği
çalışmalarında belediye bünyesinde görev yapan daimi işçilerimize
koruyucu amaçlı tetanoz aşısı yapıldı." dedi.
Malkara Belediyesi Personeline Tetanoz Aşısı Yapıldı
Malkara Belediyesi İş Yeri Hekimliği sağlık ekipleri işçi personele tetanoz aşısı yaptı.
Malkara Belediyesi İş Yeri Hekimliği sağlık ekipleri işçi personele tetanoz aşısı yaptı.
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