Maliyeciler Reina'daki Katliamdan Böyle Kurtulmuş

İstanbul Vergi Dairesi'ne bağlı çalışan 3 müfettiş, yılbaşı gecesi Ortaköy'de bulunan gece kulübü Reina'ya gitti.

MUHASEBE ODASI HAYATLARINI KURTARDI

Saldırının olduğu saate yakın bir zaman diliminde kulüpte olan vergi müfettişleri bir süre kasada ve masalarda oturup gözlem yapmaya başladılar. Gözlemin yeterli olması ve saatin de ilerlemesi sonucu müfettişler muhasebe odasına geçtiler. Maliyecileri asıl olarak kurtaran da bu oldu.

CAMLARI KIRARAK PENCEREDEN ATLADILAR

Bir süre muhasebe odasında kayıtları inceleyen müfettişler, silah sesleri duymaya başladı. Silah seslerinin yaklaşması ve sona ermemesi üzerine endişelenen müfettişler önce kapıyı kilitledi. Bir süre beklediler. Ancak korkunç silah sesleri ve çığlıklardan ciddi bir saldırı olduğunu anlayan maliyeciler bu kez camları kırarak pencereden atladı ve canlarını böylece kurtardılar. (Kaynak: Habertürk)