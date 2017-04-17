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Maliye'nin Açığı Üç Kat Arttı
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Maliye'nin Açığı Üç Kat Arttı

Maliye, bütçede geçtiğimiz ay 19,5 milyar TL açık verirken, faiz dışı açık 12,4 milyar TL oldu.

Maliye'nin Açığı Üç Kat Arttı

Maliye, bütçede geçtiğimiz ay 19,5 milyar TL açık verirken, faiz dışı açık 12,4 milyar TL oldu. Bütçedeki açık 2016 yılı Mart ayında 6,6 milyar liraydı.

Kaynak: Dunya.com

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