Maliye'nin Açığı Üç Kat Arttı
Maliye, bütçede geçtiğimiz ay 19,5 milyar TL açık verirken, faiz dışı açık 12,4 milyar TL oldu.
Maliye, bütçede geçtiğimiz ay 19,5 milyar TL açık verirken, faiz dışı açık 12,4 milyar TL oldu. Bütçedeki açık 2016 yılı Mart ayında 6,6 milyar liraydı.
Kaynak: Dunya.com
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