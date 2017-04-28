Maliye Kampı" Kiraya Verilecek

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Maliye Bakanlığı Eğitim ve Dinlenme Tesisinin de içinde bulunduğu arazinin, açık teklif usulüyle 10 yıllığına kiraya verileceği bildirildi.



Malmüdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İçmeler Mahallesi Kumluörencik mevkisinde, tamamı Hazine'ye ait 22 bin 581 metrekarelik arazi, açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılacak. İhale, 12 Mayıs 2017 tarihinde Marmaris Malmüdürlüğünde gerçekleştirilecek.



Tahmini kira bedeli yıllık 700 bin lira olacak arazi, en yüksek teklifi verecek firmaya 10 yıl süreli turizm amaçlı kiralanacak.



Marmaris Malmüdürlüğü tarafından daha önce de açık artırma yöntemiyle ihaleye çıkarılan alan, son olarak 7 Ocak 2011'de, 4 milyon 920 bin lira bedelle Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'ye 49 yıllığına kiraya verilmişti. Söz konusu firma projeyi iptal edince, ihale sözleşmesi de feshedilmişti.