Maliye, Faiz Oranının Düşürülmesinin Nedenlerini Açıkladı

– Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Merkez Bankasının faiz oranını yüzde 9.75'ten yüzde 9.25'e düşürme kararının enflasyonun azalmasından ve muhafazakar bütçe politikasından kaynaklandığını açıkladı.



Rus haber ajansı TASS'ta yer alan haberde Siluanov, "Merkez Bankasının kararının nedenleri arasında enflasyonun azalması ve bütçe politikasında muhafazakar yaklaşım yer alıyor. Alınan tedbirler enflasyon hızını yavaşlatmayı ve ileride de faiz oranının düşürülmesini sağlayacak" dedi. - Moskova