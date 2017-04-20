Maliye Beyannamelerin Verilme Sürelerini Uzattı

Maliye Bakanlığı beyannamelerin teslim sürelerini uzattığını açıkladı.



Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada beyannamelerin teslim sürelerini uzattığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "20 Nisan 2017 tarihli ve 91 ile 92 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerleri ile; 24 Nisan 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Nisan 2017 Çarşamba günü sonuna kadar, 25 Nisan 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 02 Mayıs 2017 Salı günü sonuna kadar, 2 Mayıs 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken 'Elektronik Defter Beratları'nın yüklenme süresi 31 Mayıs 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır". - İSTANBUL