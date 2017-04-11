Maliye Bakanlığı 300 Vergi Müfettiş Yardımcısı Alacak
Maliye Bakanlığı sınavla 300 vergi müfettiş yardımcısı alacak.
Maliye Bakanlığı sınavla 300 vergi müfettiş yardımcısı alacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 300 vergi müfettiş yardımcısı alımı için sınav açtı.
Giriş sınavının yazılı bölümü 3-4 Haziran'da Ankara'da, 4 oturumda yapılacak. Sınavın yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylarla yazılı sınavın yapılacağı yer ve sınav saatleri, e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (www.vdk.gov.tr) resmi internet sitelerinde yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek. Yazılı sınavda başarılı olanlar, Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınav tarihi, yeri ve saati (www.vdk.gov.tr) internet sayfalarında ayrıca ilan edilecek.
Sınav başvuruları 24 Nisan'da başlayacak, 8 Mayıs saat 17.30'da sona erecek. Adaylar, giriş sınavına Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının internet sayfasındaki formu doldurarak başvurabilecek.
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