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Maliye Bakanı Naci Ağbal: "(Yeniden Yapılandırma) Önceki Kanundaki Gibi Matrah Artırımı, Vergi...
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Maliye Bakanı Naci Ağbal: "(Yeniden Yapılandırma) Önceki Kanundaki Gibi Matrah Artırımı, Vergi...

Maliye Bakanı Naci Ağbal: "(Yeniden yapılandırma) Önceki kanundaki gibi matrah artırımı, vergi incelemelerine bağlı ihtilafların giderilmesi konuları olmayacak.

Maliye Bakanı Naci Ağbal:

Maliye Bakanı Naci Ağbal: "(Yeniden yapılandırma) Önceki kanundaki gibi matrah artırımı, vergi incelemelerine bağlı ihtilafların giderilmesi konuları olmayacak. Sadece ve sadece borçların yeniden yapılandırması olacak. Burada hiçbir şeyi affetmiyoruz. Bir kuruş vergi alacağını, hiçbir şekilde almama şeklinde bir düzenleme yapmıyoruz. Vatandaşlarımıza mevcut borçlarını bir kuruş azaltmadan taksitle ödeme imkanı getiriyoruz. Kafaları karıştıran, bile bile birtakım yanlış açıklamalar yapılıyor, buna da üzülüyorum."

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Naci Ağbal, İhtilaf, Vatan