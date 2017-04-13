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Maliye Bakanı Naci Ağbal: "(Yeniden Yapılandırma) Planımız, İnşallah 16 Nisan'dan Sonra Hızlı Bir...
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Maliye Bakanı Naci Ağbal: "(Yeniden Yapılandırma) Planımız, İnşallah 16 Nisan'dan Sonra Hızlı Bir...

Maliye Bakanı Naci Ağbal: "(Yeniden yapılandırma) Planımız, inşallah 16 Nisan'dan sonra hızlı bir şekilde Meclise yasa tasarısını göndereceğiz.

Maliye Bakanı Naci Ağbal:

Maliye Bakanı Naci Ağbal: "(Yeniden yapılandırma) Planımız, inşallah 16 Nisan'dan sonra hızlı bir şekilde Meclise yasa tasarısını göndereceğiz. Yasanın hızlı bir şekilde görüşülmesi ve kabul edilmesi halinde mayıs ayı içerisinde başvuruları alırız ve ondan sonra da ödemeler başlar. Aynı şekilde önceki yeniden yapılandırma kanununda olduğu gibi 36 aya kadar taksitlendirme imkanı olacak. 'Ben borcumu peşin ödemek istiyorum' diyen vatandaşımıza aynı şekilde peşin ödeme indirimi olacak ve vatandaşlarımız burada seçeneklerden hangisini istiyorsa 6 ay, 9 ay onları seçebilecekler. Burada 2016'daki yapılandırmaya müracaat etmemiş vatandaşlarımız için de bir şans veriyoruz."

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Yasa Tasarısı, Naci Ağbal, 16 Nisan, Vatan