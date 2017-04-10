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Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Yapacağımız Uygulama Şu Şekilde Olacak; Daha Önce 2016 Haziran...
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Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Yapacağımız Uygulama Şu Şekilde Olacak; Daha Önce 2016 Haziran...

Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Yapacağımız uygulama şu şekilde olacak; daha önce 2016 Haziran itibarıyla yeniden yapılandırma kanununa başvuran vatandaşlarımızdan sonraki aylarda da 2017 Mart ayına kadar olan dönemde de vergi ve prim borcu var ise önceki yaptığı başvuruları tekrar güncelleyeceğiz,...

Maliye Bakanı Naci Ağbal:

Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Yapacağımız uygulama şu şekilde olacak; daha önce 2016 Haziran itibarıyla yeniden yapılandırma kanununa başvuran vatandaşlarımızdan sonraki aylarda da 2017 Mart ayına kadar olan dönemde de vergi ve prim borcu var ise önceki yaptığı başvuruları tekrar güncelleyeceğiz, bu dönemi de kapsayacak şekilde tekrar yeniden yapılandırmalarını yapacağız. Peşin ödeme indirimi geçen defa yapmıştık, yeniden yapılandırma bakımından yine aynı o bütün uygulamalar bu dönemde devam edecek. Bir de 2016 Haziran'dan önceki dönemlerden vergi borcu olmayan, prim borcu olmayan ama 2016 Temmuz'undan sonra ilk defa vergi borcu ve prim borcu olan vatandaşlarımız da bu uygulamadan yararlanacaklar. Böylelikle yaklaşık 47 milyar lira tutarındaki vergi alacağını yapılandırmış olacağız."

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