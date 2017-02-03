Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi indirimlerinin (Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV ve KDV indirimi kararları) bir miktar vergi kaybına neden olacağını belirterek, "Yaptığımız hesaplamalara göre, gerek ÖTV gerek KDV'de yaptığımız düzenlemelerin bütçeye yaklaşık 1 milyar lira maliyeti olacak." dedi.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Vergi İndirimlerinin (Resmi Gazete'de Yayımlanan Ötv ve Kdv İndirimi...
Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi indirimlerinin (Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV ve KDV indirimi kararları) bir miktar vergi kaybına neden olacağını belirterek, "Yaptığımız hesaplamalara göre, gerek ÖTV gerek KDV'de yaptığımız düzenlemelerin bütçeye yaklaşık 1 milyar lira maliyeti olacak.
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