Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Vergi Gelirlerinde Yaklaşık 7 Milyon 200 Bin Vatandaşımızı İlgilendiren...

Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Vergi gelirlerinde yaklaşık 7 milyon 200 bin vatandaşımızı ilgilendiren yeni bir yeniden yapılandırma yapmış oluyoruz çünkü 2016 Temmuz'undan 2017 Mart'ına kadar vergi borçlarını vadesinde ödemeyen, yine vergi dairelerine ödenmesi gereken diğer trafik para cezası olur, motorlu taşıtlar vergisi olur, diğer vergilerle baktığımız zaman 7 milyon 200 bin vatandaşımızı ilgilendiren bir yapılandırmayı bu suretle yapmış oluyoruz."