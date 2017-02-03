Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Terör Örgütleriyle İlişki Olarak 3 Binin Üzerinde Dosya Açıldı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Terör örgütleriyle ilişki olarak 3 binin üzerinde dosya açıldı. Bu kapsamda yaklaşık 93 bin 717 kişi hakkında MASAK soruşturma yürütüyor. Özellikle bunların içinde FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin olarak 89 bin 689 kişi hakkında ya MASAK tarafından re'sen ya da savcılıkların talebi üzerine mali araştırmalar yapılıyor. Bugüne kadar yaklaşık 59 bin kişi hakkında MASAK tarafından mali analiz yapılmış. İlgili kurumların talep ettiği raporlar üretilerek, gönderilmiş."