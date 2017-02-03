Maliye Bakanı Naci Ağbal: "(Ocak ayı enflasyon rakamları) Önümüzdeki dönemde hem gıda komitesinin uygulayacağı kararlar hem Merkez Bankasının devreye sokacağı uygulamalar hem de maliye politikalarımızla enflasyonu orta vadeli hedefte aşağı doğru getirme çabamız olacak."
Maliye Bakanı Naci Ağbal: "(Ocak Ayı Enflasyon Rakamları) Önümüzdeki Dönemde Hem Gıda Komitesinin...
Maliye Bakanı Naci Ağbal: "(Ocak ayı enflasyon rakamları) Önümüzdeki dönemde hem gıda komitesinin uygulayacağı kararlar hem Merkez Bankasının devreye sokacağı uygulamalar hem de maliye politikalarımızla enflasyonu orta vadeli hedefte aşağı doğru getirme çabamız olacak.
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