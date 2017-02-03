Maliye Bakanı Naci Ağbal: "(Mobilya ve beyaz eşyada vergi indirimi) Yapmış olduğumuz indirimler özellikle içinde bulunduğumuz süreçte vatandaşlarımızın alışverişlerini artıracak, ekonomiye ciddi anlamda canlılık getirecek."
Maliye Bakanı Naci Ağbal: "(Mobilya ve Beyaz Eşyada Vergi İndirimi) Yapmış Olduğumuz İndirimler...
Maliye Bakanı Naci Ağbal: "(Mobilya ve beyaz eşyada vergi indirimi) Yapmış olduğumuz indirimler özellikle içinde bulunduğumuz süreçte vatandaşlarımızın alışverişlerini artıracak, ekonomiye ciddi anlamda canlılık getirecek.
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