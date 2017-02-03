Maliye Bakanı Naci Ağbal: "(Mobilya ve beyaz eşyada vergi indirimi) 3 ay süreyle KDV oranını mobilyada yüzde 18'den 8'e düşürdük. Beyaz eşyada yüzde 6,7 ÖTV var. 3 ay süreyle beyaz eşyadaki ÖTV'yi sıfırlıyoruz. ÖTV 3 ay boyunca alınmayacak."
Maliye Bakanı Naci Ağbal: "(Mobilya ve Beyaz Eşyada Vergi İndirimi) 3 Ay Süreyle Kdv Oranını...
Maliye Bakanı Naci Ağbal: "(Mobilya ve beyaz eşyada vergi indirimi) 3 ay süreyle KDV oranını mobilyada yüzde 18'den 8'e düşürdük. Beyaz eşyada yüzde 6,7 ÖTV var. 3 ay süreyle beyaz eşyadaki ÖTV'yi sıfırlıyoruz.
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