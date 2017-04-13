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Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Maliye Politikasındaki Mali Disiplinle Ekonomiye Destek Verme Arasındaki...
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Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Maliye Politikasındaki Mali Disiplinle Ekonomiye Destek Verme Arasındaki...

Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Maliye politikasındaki mali disiplinle ekonomiye destek verme arasındaki dengeye Türkiye olarak sonuna kadar dikkat ediyoruz.

Maliye Bakanı Naci Ağbal:

Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Maliye politikasındaki mali disiplinle ekonomiye destek verme arasındaki dengeye Türkiye olarak sonuna kadar dikkat ediyoruz. Onun için mali disipline devam edeceğiz. Geçici vergi indirimleri, geçici harcama artışları yapacağız ama Türkiye'nin bütçe dengesinin orta vadede yüzde 1'ler düzeyinde giden dengesini değiştirmeyeceğiz. Yapısal bütçe dengesini tutacağız ve koruyacağız. Şu anda bütçe kontrollü bir şekilde hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyor."

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Türkiye Cumhuriyeti, Naci Ağbal, Politika, Türkiye, Ekonomi