Maliye Bakanı Naci Ağbal: "(Kredi Garanti Fonu üzerinden kullandırılan kredi) Yaklaşık 157 bin firmaya 114 milyar liralık kredi imkanı sağladık. Bunun ekonomi üzerinde olumlu etkileri olacak. KOSGEB üzerinden evvelsi gün itibarıyla kredisini alıp cebine koyan 186 bin işletme var. Yaklaşık 56 bin işletmenin de bankada parası bekliyor. Üst üste koyduğunuzda 241 bin işletme KOSGEB kredisine erişmiş. Parasını cebine koyan 186 bin işletmenin KOSGEB'den aldığı kaynak 4,7 milyar lira, KGF üzerinden 114 milyar lira, toplamda 118 milyar eder. Sadece ocak, şubat, mart aylarında prim ertelemeden dolayı işletmelerden almaktan vazgeçtiğimiz prim tutarı 14 milyar lira, onu da koyun üstüne. Yeniden yapılandırmada ocak ve sonraki aylardaki taksitleri mayıs ve sonrasına erteledik. Nereden baksanız 10 milyar lira da oradan koyun. Bunları üst üste koyduğunuz zaman, hem bankacılık kesimi üzerinden hem kredi araçlarını kullanmak suretiyle hem maliye politikası ayağı üzerinden ekonominin büyümesine destek verecek güçlü bir nakit akışını sağlamış olduk."