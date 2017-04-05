Maliye Bakanı Naci Ağbal (Kimyasal Saldırı) "Bütün Dünyanın Ayağı Kalkması Gereken Bir Hadise Oldu"
Maliye Bakanı Naci Ağbal (Kimyasal Saldırı) "Bütün dünyanın ayağı kalkması gereken bir hadise oldu" " Suriye İdlib'de rejim masum insanların üzerine kimyasal silahla saldırdı"AFYONKARAHİSAR - Maliye Bakanı Naci Ağbal, Suriye İdlib'de rejim güçleri tarafından sivillere yönelik...
Maliye Bakanı Naci Ağbal (Kimyasal Saldırı) "Bütün dünyanın ayağı kalkması gereken bir hadise oldu"
" Suriye İdlib'de rejim masum insanların üzerine kimyasal silahla saldırdı"
AFYONKARAHİSAR - Maliye Bakanı Naci Ağbal, Suriye İdlib'de rejim güçleri tarafından sivillere yönelik gerçekleştirilen kimyasal gaz saldırısını sert bir dil ile eleştirerek, "Bütün dünyanın ayağı kalkması gereken bir hadise oldu. Suriye İdlib'de rejim masum insanların üzerine kimyasal silahla saldırdı" dedi.
Bakan Ağbal, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen iş adamları ile istişare toplantısına katıldı. Gerçekleştirilen toplantıya Bakan Ağbal'ın yanı sıra Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, Hatice Özkal, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel, ATSO Yönetim Başkanı Hüsnü Serteser, AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler ve çok sayıda iş adamı katıldı. Toplantının açılışında konuşan Bakan Ağbal, Şırnak ve Bingöl'de gerçekleştirilen terör saldırıları ile Suriye'de rejim güçlerinin kimyasal silah kullandığı saldırıya değindi. Terörin hain yüzünü bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Bakan Ağbal, "Bugün terörün tekrar o kapkara yüzünü, o hain yüzünü bir defa daha gösterdi. Maalesef bugün Şırnak'ta yapılan terör saldırısında 3 güvenlik görevlimiz şehit oldu ayrıca 9 yaralımız var. Yine Bingöl'de yapılan bir terör saldırısı sonucunda 1 korucumuz şehit oldu. 3 korucumuz bir askerimiz yaralı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
"Olaya bir insanlık onuru meselesi olarak baktık"
Konuşmasında daha sonra Suriye'de rejim güçlerinin yaptığı kimyasal saldırıyla ilgili açıklamada bulunan Bakan Ağbal, olay karşısında ayağa kalkması gerektiğini işaret ederek, "Suriye'de, İdlib'de Suriye rejimi, masum insanların üstüne kimyasal silahlarla saldırdı. ve burada da yapılan bu saldırı sonucunda 100'den fazla insan hayatını kaybetti ve 500 insan da yaralı. Türkiye olarak başından itibaren söylüyoruz. Mevcut rejim hiçbir insani ve dini gözetmeksizin kendi insanına karşı adeta bir insanlık savaşı açmış durumda ve burada da Türkiye olarak başından itibaren meseleye insani bir mesele olarak baktık. Bir insanlık onuru meselesi olarak baktık ve rejimin bütün bu çabalarını da her zaman şiddetle kınadık. Onun için bugün olan hadiseyi şiddetle kınıyoruz. Artık dünya Suriye'de olanlara karşı kayıtsız kalamaz. Suriye'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Türkiye ilk baştan itibaren hiç bir çıkar gözetmeksizin tamamen insani değerlerle tamamen inancımızın değerleriyle hareket bu meseleye yaklaştı. ve inşallah artık bu Suriye'deki insanlık dışı muameleler son bulur" ifadelerini kullandı.
(GC-