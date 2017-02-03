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Maliye Bakanı Naci Ağbal: "İhracatı Artırmak İçin Daha Fazla Teşvik ve Destek Vereceğiz.
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Maliye Bakanı Naci Ağbal: "İhracatı Artırmak İçin Daha Fazla Teşvik ve Destek Vereceğiz.

Maliye Bakanı Naci Ağbal: "İhracatı artırmak için daha fazla teşvik ve destek vereceğiz.

Maliye Bakanı Naci Ağbal:

Maliye Bakanı Naci Ağbal: "İhracatı artırmak için daha fazla teşvik ve destek vereceğiz. Üretim tarafında geçen sene yasal düzenlemesini yaptığımız destekleyici unsurların bu sene uygulamasını gerçekleştireceğiz. Özellikle aktif işgücü programları başta olmak üzere önümüzdeki günlerde hükümet olarak açıklayacağımız desteklerle istihdama büyük bir teşvik vereceğiz. Bu anlamda bakıldığında OVP'nin ortaya koyduğu hedeflerimizde bu bakımdan bir değişiklik yok, bunları daha da güçlendirerek hayata geçireceğiz."

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Naci Ağbal, İhracat, Hükümet