Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Geçen yılın eylül ayında başlayıp (bu yılın) mart sonunda biten konut teslimlerinde KDV indirimi vardı. Konut teslimlerindeki yüzde 18 KDV'yi yüzde 8'e düşürmüştük. Bu süreyi mart sonundan eylül sonuna uzatıyoruz."
Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Geçen Yılın Eylül Ayında Başlayıp (Bu Yılın) Mart Sonunda Biten Konut...
Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Geçen yılın eylül ayında başlayıp (bu yılın) mart sonunda biten konut teslimlerinde KDV indirimi vardı.
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