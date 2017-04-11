Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Ekonomi Güçlüyse Külliyat Fırlatın Hiçbir Şey Olmaz"
Maliye Bakanı Naci Ağbal, çeşitli programlar kapsamında geldiği Erzurum’da, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrencileriyle bir araya geldi.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, çeşitli programlar kapsamında geldiği Erzurum'da, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrencileriyle bir araya geldi. Eski MGK'da Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in, Başbakan Bülent Ecevit'in önüne Anayasa kitapçığı fırlattığı olaya değinen Ağbal, "Eğer bir ülkenin ekonomisi güçlüyse, Anayasa kitapçığı değil, kocaman bir külliyat fırlatın hiçbir şey olmaz" dedi.
"Türkiye Ekonomisi ve Reform Gündemi" konulu konferans münasebetiyle ETÜ öğrencileriyle bir araya gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, öğrencilere geçmiş yıllardaki kriz dönemlerini anlattı. 1990'lı yıllarda Türkiye'nin büyük kayıplar yaşadığına işaret eden Ağbal, "İlk büyük krizi 1994 yılında yaşadık. Büyük bir döviz krizi yaşandı, döviz patladı. O dönemde çok sayıda vatandaş döviz kredisi alarak ev almıştı. İnsanlar evin anahtarını götürdüler teslim ettiler. O insanların kredi borçları hala bitmedi. 1996'da siyasi bir krizle ekonomide derin bir uçurum meydana geldi. 1998 yılında küresel ekonomik kriz Türkiye'yi bir kez daha vurdu. 10 yıllık dönemde arka arkaya 3 kriz geçirdik" diye konuştu.
"Külliyat atın hiçbir şey olmaz"
Eski MGK'da Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in, Başbakan Bülent Ecevit'in önüne Anayasa kitapçığı fırlattığı olay sonrası yaşanan krize değinen Bakan Ağbal, "Eğer bir ülkenin ekonomisi güçlüyse, Anayasa kitapçığı değil kocaman bir külliyat atın hiçbir şey olmaz. 2002'de vatandaşlar siyasilere faturayı kesti ve 'yeter' dedi. 1990'lı yıllar boyunca söylenen ve yapılmayan ne varsa 2002-2005'te hepsi yapıldı. Türkiye gerçekten bu dönemde olağanüstü başarılara arka arkaya imza attı. Bu da siyasi istikrarın kalıcı bir şekilde temin edilmesiyle oldu" şeklinde konuştu.
Bütçe açıkları konusunda Avrupa ülkelerini karşılaştıran Bakan Naci Ağbal, "Ekonomimiz sağlam. Borcun milli gelire oranı yüzde 30'ların altında. Avrupa ülkelerinin borcunun milli gelire oranı Türkiye'nin 3 katı, bütçe açıkları Türkiye'nin 3 katı. Milli gelirimiz 2016 yılı içerisinde 11 bin dolara yaklaştı" dedi.
ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı Bakan Naci Ağbal'ın üniversiteye teşriflerinden dolayı teşekkür ederek, "Biz Ankara'ya gittiğimizde sayın bakanımız hiç 'Hayır' demez, hep 'Evet' der bize. Kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Üniversite hakkında bilgiler veren Rektör Yaylalı, "Oltu Taşı İşlemeciliği" kursu öğrencileri tarafından yapılan hediyeyi takdim etti. Öte yandan programa AK Parti Erzurum milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu ve Mustafa Ilıcalı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve öğrenciler katıldı. - ERZURUM