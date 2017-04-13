Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan Perakende Sektörüne Yazar Kasa Müjdesi

Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı ve Fuarında (YZB 2017), Maliye Bakanı Naci Ağbal perakende sektörüne yeni nesil yazar kasalara geçişle ilgili müjdeyi verdi. Bakan Ağbal, perakende noktalarının yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara geçme mecburiyetinin kaldırıldığını müjdeleyerek, "Satış noktalarında hali hazırda kullanılan standart sistemler için kurallar belirleyeceğiz. Mevcut yazar kasaları var olan sisteme entegre edeceğiz" dedi.



Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen organize gıda perakende sektörünün en büyük buluşması Yerel Zincirler Buluşuyor Fuar ve Konferansı YZB 2017'de Maliye Bakanı Naci Ağbal, perakende sektörü için 1 Ocak 2018'de yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara geçme mecburiyetinin kaldırıldığını müjdeledi. Bakan Ağbal, "Herhangi bir perakende zinciri içindeki bir işletmemizin bir ofis sistemine entegre eski nesil yazar kasası varsa, 1 Ocak 2018'den sonra da bunları kullanmaya devam edebilecek. Bu işletmelerimiz hali hazırda yazar kasaya sahip. Kullandıkları sistemler, bizim amacımıza uygun veri üretebiliyor. Perakende noktalarında var olan mevcut yazar kasaları kendi sistemimize entegre edip, yeni nesil ödeme kaydedici cihaza geçme mecburiyetini kaldırıp, ihtiyari yapacağız" dedi.



"Sektörün omuzundaki ek yük kalktı"



Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın dün YZB'de verdiği, bugün ise resmi olarak duyurduğu kararla ilgili sektör adına teşekkürlerini dile getiren Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek, "1 Ocak 2018'e kadar her bir yazar kasa başına bin 500 dolar ek yatırım yapmamız gerekiyordu. Hükümetimizin ve bakanlığımızın almış olduğu bu önemli karar omuzlarımızdaki ek yükü aldı. Sektör adına teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.



"Sadece yerel zincirlerde 15 bin yazar kasa değişecekti"



TPF Başkanı Altunbilek yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara iptal edilen geçişin sektöre büyük kazanım sağladığını belirterek şöyle konuştu; "Türkiye Perakendeciler Federasyonu'na bağlı 3 bin 149 noktada 15 bini aşkın yazar kasanın değişmesi gerekiyordu. Şu ana kadar üyelerimizin yüzde 20'si geçişini tamamlamıştı. Sektörün geneline bakacak olursak; Türkiye genelinde yerel, ulusal ve indirim mağazalarının 26 binin üzerinde şubesi var. Bakanımızın vermiş olduğu müjde sayesinde yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara gerçekleştireceğimiz yatırımı işimizin gelişmesine, büyümeye, istihdama aktarıp; mağazalarımızın daha verimli hale gelmesi için çalışmalar yapacağız" dedi. - İSTANBUL