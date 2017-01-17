Maliye Bakanı Ağbal'dan Patlama Açıklaması: 3 Kişi Yaralandı, Enkaz Altında Kimse Yok!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ankara Küçükesat'ta doğalgazdan kaynaklanan bir patlama meydana geldiğini, hafif yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını, enkaz altında kimsenin bulunmadığını bildirdi.

NACİ AĞBAL, ANKARA VALİSİ TOPACA'DAN BİLGİ ALDI

Ağbal, TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının görüşmeleri sırasında, Ankara'da meydana gelen patlamayla ilgili Ankara Valisi Ercan Topaca'dan aldığı bilgiyi aktardı.

HAFİF YARALANAN 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Naci Ağbal, doğalgazdan kaynaklandığı düşünülen bir patlama meydana geldiğini, hafif yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

ÇÖKMEYE KARŞI TEDBİR ALINDI

Enkaz altında kimsenin bulunmadığının düşünüldüğünü aktaran Ağbal, binanın diğer kısımlarında çökmelere karşı gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.