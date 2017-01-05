Maliye Bakanı Naci Ağbal Açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, İzmir'deki terör saldırısını kınadığını belirterek, "Bütün parti gruplarımızdan yapılan açıklamalar da gösteriyor ki, zaten hep beraber ortaya koyduğumuz irade de gösteriyor ki, devlet, parlamento, hükümet, devlet kurumları, güvenlik birimleri, millet olarak terörle sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.



Bakan Ağbal, İzmir'de meydana gelen saldırı hakkında TBMM Genel Kurulunda konuştu. Ağbal, hükümet olarak terör saldırısını kınadıklarını belirterek, "Terör olayı neticesinde vatandaşlarımızdan vefat edenlere baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terör nereden gelirse gelsin, kim tarafından yapılırsa yapılsın, insanlığa karşı işlenmiş bir suç. Bütün parti gruplarımızdan yapılan açıklamalar da gösteriyor ki, zaten hep beraber ortaya koyduğumuz irade de gösteriyor ki, devlet, parlamento, hükümet, devlet kurumları, güvenlik birimleri, millet olarak terörle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Asla teröre karşı her hangi bir şekilde bir geri adım atmamız söz konusu değil. Terör olayının nerede olduğunun önemi yok. Bizler hepimiz bu alçak girişimlere karşı birlik, beraberlik içinde, ortak bir söylem içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Hükümet olarak güvenlik güçleri olarak teyakkuz halindeyiz. Çok farklı kanlardan beslenen terör örgütleri bütün imkanlarını kullanmak suretiyle ülkemizde huzur ve sükuneti bozmaya çalışıyorlar. Buna karşı bizim göstereceğimiz, birlik ve beraberlik inşallah bu meselenin üstesinden gelinmesini sağlayacak. Sosyal medya asla sorumsuzca hareket edilebilecek bir alan değildir. Sosyal medyada kim ne olursa olsun, hangi amaçla yaparsa yapsın birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize karşı yapılmış açıklamalarla mücadele edilecek" dedi.



TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi de terör saldırısını kınayarak, "Terörü şiddetle kınıyor, lanetliyor, hayatını kaybeden güvenlik görevlimiz ile adiliye çalışanımıza Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA